இனி வாட்ஸ் அப் செயலியை ஓப்பன் செய்யாமல் பதில் அனுப்பலாம்.. புதிய வசதி...!

வாட்ஸ்அப்
BY: Webdunia
Publish Date: Tue, 28 Apr 2026 (08:37 IST) Updated Date: Tue, 28 Apr 2026 (08:35 IST)
வாட்ஸ்அப் செயலி தனது ஆண்ட்ராய்டு பயனர்களுக்காக Notification Bubbles எனும் புதிய வசதியை அறிமுகம் செய்ய உள்ளது. இந்த அம்சம் பயனர்கள் தங்களின் தற்போதைய வேலையை நிறுத்தாமல், திரையில் தோன்றும் மிதக்கும் ஐகான்கள் மூலம் குறுஞ்செய்திகளுக்கு உடனடியாக பதிலளிக்க உதவும்.
 
முன்பு ஃபேஸ்புக் மெசஞ்சரில் இருந்த 'சாட் ஹெட்ஸ்' வசதியை போன்றே இது செயல்படும். உதாரணமாக, நீங்கள் யூடியூப்பில் ஒரு வீடியோவை பார்த்து கொண்டிருக்கும்போதோ அல்லது கூகுள் குரோமில் எதையாவது தேடிக்கொண்டிருக்கும்போதோ வாட்ஸ்அப்பில் செய்தி வந்தால், அந்த பயன்பாட்டை விட்டு வெளியேறாமலேயே ஒரு சிறிய சாளரத்தின் மூலம் பதிலளிக்க முடியும். 
 
இது Multitasking செய்பவர்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாகும். குறிப்பாக ஆண்ட்ராய்டு 11 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட பதிப்புகளை கொண்ட சாம்சங், ஒன்பிளஸ், சியோமி போன்ற ஸ்மார்ட்போன்களில் இந்த வசதி மிகச் சிறப்பாக செயல்படும்.
 
இந்தியாவில் குடும்ப உரையாடல்கள் முதல் வணிக தொடர்புகள் வரை அனைத்திற்கும் வாட்ஸ்அப் பயன்படுத்தப்படுவதால், இந்த பபிள் வசதி கால விரயத்தை குறைத்து தகவல் தொடர்பை இன்னும் எளிதாக்கும். தற்போது இந்த அம்சம் சோதனை கட்டத்தில் உள்ளதால், விரைவில் பீட்டா பதிப்பிலும் அதன் பிறகு அனைத்து ஆண்ட்ராய்டு பயனர்களுக்கும் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

