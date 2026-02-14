முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






எம்பிஏ மாணவியின் நிர்வாண சடலம் வகுப்பு தோழன் வீட்டில் மீட்பு.. தலைமறைவான நபர் யார்?

Advertiesment
இந்தூர் கொலை

Siva

, சனி, 14 பிப்ரவரி 2026 (10:46 IST)
மத்தியப் பிரதேச மாநிலம் இந்தூரில், 24 வயது எம்பிஏ மாணவி ஒருவரது சடலம் அவரது வகுப்பு தோழனின் வாடகை வீட்டில் நிர்வாண நிலையில் மீட்கப்பட்ட சம்பவம் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை முதல் மாயமான அந்த மாணவியின் கழுத்தில் கயிறு இறுகிய தழும்புகள் இருந்தன. அவர் கொடூரமாக கழுத்தை நெரித்து கொலை செய்யப்பட்டு, உடல் அழுகிய நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.
 
மாணவி மாயமான அதே இரவில், அவரது செல்போனிலிருந்து ஆபாச வீடியோ ஒன்று கல்லூரி வாட்ஸ்அப் குழுவில் பகிரப்பட்டுள்ளது. அதில் மாணவியின் முகம் தெரிந்த நிலையில், மற்றொரு நபரின் முகம் ஈமோஜிகளால் மறைக்கப்பட்டிருந்தது. 
 
அந்த நபர் மாணவியின் காதலனும், தற்போது தலைமறைவாக இருக்கும் பியூஷ் தனோட்டியாவாக இருக்கலாம் என போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர். தனது மகளை தனோட்டியா மனரீதியா துன்புறுத்தி, பிளாக்மெயில் செய்து கொலை செய்துள்ளதாக மாணவியின் தந்தை குற்றம் சாட்டியுள்ளார். 
 
போலீசாரின் மெத்தன போக்கே இந்த விபரீதத்திற்கு காரணம் என பெற்றோர் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். தற்போது தலைமறைவாக உள்ள பியூஷை தனிப்படை அமைத்து போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பீகார் போல் பணம் கொடுப்பது முக்கியமல்ல.. பீகாரை போல் தமிழ்நாடு இருக்கிறதா? நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos