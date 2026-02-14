எம்பிஏ மாணவியின் நிர்வாண சடலம் வகுப்பு தோழன் வீட்டில் மீட்பு.. தலைமறைவான நபர் யார்?

மத்தியப் பிரதேச மாநிலம் இந்தூரில், 24 வயது எம்பிஏ மாணவி ஒருவரது சடலம் அவரது வகுப்பு தோழனின் வாடகை வீட்டில் நிர்வாண நிலையில் மீட்கப்பட்ட சம்பவம் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை முதல் மாயமான அந்த மாணவியின் கழுத்தில் கயிறு இறுகிய தழும்புகள் இருந்தன. அவர் கொடூரமாக கழுத்தை நெரித்து கொலை செய்யப்பட்டு, உடல் அழுகிய நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.
மாணவி மாயமான அதே இரவில், அவரது செல்போனிலிருந்து ஆபாச வீடியோ ஒன்று கல்லூரி வாட்ஸ்அப் குழுவில் பகிரப்பட்டுள்ளது. அதில் மாணவியின் முகம் தெரிந்த நிலையில், மற்றொரு நபரின் முகம் ஈமோஜிகளால் மறைக்கப்பட்டிருந்தது.
அந்த நபர் மாணவியின் காதலனும், தற்போது தலைமறைவாக இருக்கும் பியூஷ் தனோட்டியாவாக இருக்கலாம் என போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர். தனது மகளை தனோட்டியா மனரீதியா துன்புறுத்தி, பிளாக்மெயில் செய்து கொலை செய்துள்ளதாக மாணவியின் தந்தை குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
போலீசாரின் மெத்தன போக்கே இந்த விபரீதத்திற்கு காரணம் என பெற்றோர் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். தற்போது தலைமறைவாக உள்ள பியூஷை தனிப்படை அமைத்து போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.