வந்துவிட்டது eSIM: ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐபோனில் எளிதாக ஆக்டிவேட் செய்வது எப்படி?

Publish Date: Sun, 26 Apr 2026 (12:50 IST)
Updated Date: Sun, 26 Apr 2026 (12:46 IST)
eSIM என்பது நாம் வழக்கமாக பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் சிம் கார்டுகளின் டிஜிட்டல் வடிவம் ஆகும். இதை உங்கள் மொபைலில் உள்ளமைக்கப்பட்ட சிப் மூலமே பயன்படுத்த முடியும். ஏர்டெல், ஜியோ மற்றும் வி போன்ற முன்னணி நிறுவனங்கள் தற்போது இந்த வசதியை வழங்குகின்றன.
ஆண்ட்ராய்டு போன்களில் ஆக்டிவேட் செய்யும் முறை:
உங்கள் போனில் 'Settings' சென்று 'Connections' அல்லது 'Network & Internet' என்பதை தேர்வு செய்யவும். அங்கு 'SIM Manager' அல்லது பிளஸ் (+) குறியீட்டை அழுத்தி 'Add eSIM' என்பதை தேர்ந்தெடுக்கவும். உங்கள் நெட்வொர்க் நிறுவனம் வழங்கிய QR கோடை ஸ்கேன் செய்வதன் மூலம் சில நிமிடங்களில் இணைப்பை பெறலாம். சில நிறுவனங்கள் தங்கள் செயலிகள் மூலமே நேரடியாக ஆக்டிவேட் செய்ய அனுமதிக்கின்றன.
ஐபோனில் (iPhone) ஆக்டிவேட் செய்யும் முறை:
ஐபோனில் இ-சிம் அமைப்பது மிகவும் எளிது. உங்கள் நெட்வொர்க் நிறுவனம் திட்டத்தை தயார் செய்தவுடன், மொபைல் திரையில் வரும் Notificationஐ கிளிக் செய்து 'Continue' கொடுத்தாலே போதும். ஒருவேளை உங்களிடம் QR கோடு இருந்தால், கேமரா மூலம் அதை ஸ்கேன் செய்து 'Mobile Plan Detected' என்ற அறிவிப்பை தொடரலாம். iOS 17.4 அல்லது அதற்கு பிந்தைய பதிப்புகளில், மின்னஞ்சலில் வரும் QR கோடை அழுத்திப் பிடிப்பதன் மூலமே 'Add eSIM' வசதியைப் பெற முடியும்.
இ-சிம் வசதி மூலம் ஒரே போனில் பல எண்களை பராமரிப்பது எளிது. மேலும் சிம் கார்டு தொலைந்து போகும் அல்லது சேதமடையும் அபாயமும் இதில் இல்லை.