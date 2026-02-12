ரஷ்யாவில் வாட்ஸ்அப் முடக்கம்: தனியுரிமை போரில் சிக்கிய 10 கோடி பயனர்கள்!

ரஷ்யாவில் சுமார் 10 கோடி மக்களால் பயன்படுத்தப்படும் பிரபல தகவல் தொடர்பு செயலியான வாட்ஸ்அப் திடீரென முடக்கப்பட்டுள்ளது அந்நாட்டில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மக்களை அரசின் நேரடி கண்காணிப்பு வளையத்திற்குள் கொண்டு வரும் முயற்சியாக, ரஷ்ய அரசு இந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளதாக வாட்ஸ்அப் நிறுவனம் பகிரங்கமாக குற்றம் சாட்டியுள்ளது.
அரசுக்கு ஆதரவான அல்லது அரசின் கண்காணிப்பில் இயங்கும் மாற்று செயலிகளுக்கு பயனர்களை கட்டாயப்படுத்தி மாற்ற ரஷ்யா முயற்சிப்பதாக தெரிகிறது.
இதற்கிடையில், பயனர்களின் தனியுரிமை மற்றும் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும், மக்கள் ஒருவருக்கொருவர் தொடர்பில் இருப்பதை சாத்தியப்படுத்தவும் தங்களால் முடிந்த அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டு வருவதாக வாட்ஸ்அப் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
சர்வதேச அளவில் இணைய சுதந்திரம் மற்றும் தரவு பாதுகாப்பு குறித்த விவாதங்களை இந்த அதிரடி முடக்கம் மீண்டும் முன்னெடுத்துள்ளது.