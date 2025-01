ஒரு ஜப்பான் பொம்மைப்படத்துக்கு இவ்ளோ எதிர்பார்ப்பா? - இந்தியாவில் வெளியாகும் Attack on Titan!?

அப்படியாக ஜப்பானிய அனிமே தொடர்களில் பிரபலமான ஒன்றாக உள்ளது அட்டாக் ஆன் டைட்டன் எனும் தொடர். இந்த தொடரின் இறுதி அத்தியாயமான Attack On Titan The Last attack என்ற படத்தின் ட்ரெய்லர் தற்போது வெளியாகி அனிமே ரசிகர்களிடையே வைரலாகி வருகிறது. டைட்டன் என்னும் பெரிய அசுரர்களுக்கும், மனிதர்களுக்கும் நடக்கும் போர்தான் கதைகளம். இந்த டைட்டன்கள் முந்தைய காலத்தில் மனிதர்களாக இருந்தவர்கள்தான். இதில் சமூக ஏற்றத்தாழ்வுகள், சர்வதிகாரம் உள்ளிட்டவை குறித்து விமர்சனங்களை கொண்ட தொடராக இது உள்ளது.