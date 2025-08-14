முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






உடல் சூட்டைக் குறைக்கும் எளிய வழிகள்..!

Advertiesment
உடல் சூடு

Mahendran

, வியாழன், 14 ஆகஸ்ட் 2025 (17:54 IST)
இன்றைய வேகமான உலகில், ஆரோக்கியமான உணவு பழக்கவழக்கங்கள், மன அழுத்தம், மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மாற்றங்கள் போன்றவற்றால் பலருக்கும் உடல் சூடு அதிகரிப்பது ஒரு பொதுவான பிரச்சனையாகிவிட்டது. உடல் சூடு அதிகரித்தால், அது தலைவலி, வயிற்று வலி, சோர்வு, மலச்சிக்கல், போன்ற பல்வேறு உடல்நலக் கோளாறுகளை ஏற்படுத்தும். இதனை தவிர்க்க, வீட்டிலேயே எளிதாக செய்யக்கூடிய சில மருத்துவக் குறிப்புகளை இங்கு காணலாம்.
 
உடல் சூட்டைத் தணிப்பதற்கு மிகவும் எளிதான மற்றும் முக்கியமான வழி, போதுமான அளவு தண்ணீர் அருந்துவதாகும். ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது 2-3 லிட்டர் தண்ணீர் அருந்துவது அவசியம். இது உடலை நீரேற்றமாக வைத்திருப்பதோடு, உடலில் உள்ள நச்சு பொருட்களையும் வெளியேற்ற உதவுகிறது. மேலும், தாகம் எடுக்கும்போது குளிர்ந்த நீர் அருந்துவது உடல் சூட்டை உடனடியாக தணிக்கும்.
 
உணவில் சில மாற்றங்களைச் செய்வதன் மூலம் உடல் சூட்டைக் கட்டுப்படுத்தலாம்.
 
நீர்ச்சத்து நிறைந்த காய்கறிகளான வெள்ளரிக்காய், தர்பூசணி, புதினா, எலுமிச்சை, மோர், இளநீர், வெங்காயம் மற்றும் கொத்தமல்லி போன்றவற்றில் அதிக நீர்ச்சத்து இருப்பதால், இவற்றை உணவில் சேர்த்துக் கொள்வது உடல் சூட்டைக் குறைக்கும்.
 
அதேபோல் சிட்ரஸ் பழங்களான ஆரஞ்சு, சாத்துக்குடி, எலுமிச்சை, அன்னாசிப்பழம் மற்றும் வாழைப்பழங்கள் உடலுக்குக் குளிர்ச்சியைத் தரும்.
 
வெந்தயத்தை இரவில் ஊறவைத்து, காலையில் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடுவது உடல் சூட்டைத் தணிக்கும்.
 
இந்த எளிய குறிப்புகளைப் பின்பற்றி, உடல் சூட்டிலிருந்து விடுபட்டு, ஆரோக்கியமாக வாழலாம். இந்த குறிப்புகள் உடல்நல பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு தீர்வாக இருந்தாலும், கடுமையான உடல்நல குறைபாடு ஏற்பட்டால், மருத்துவரை அணுகுவது அவசியம்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

சீரக நீரா? தனியா நீரா? உடல் எடையைக் குறைக்கவும் ஆரோக்கியத்தைப் பேணவும் எது சிறந்தது?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos