முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






வாழைக்காய் சாப்பிடுவதால் உடலுக்கு பிரச்சனை ஏற்படுமா?

Advertiesment
வாழைக்காய்

Mahendran

, புதன், 26 நவம்பர் 2025 (19:00 IST)
வாழைக்காய் சத்துக்கள் நிறைந்த ஒரு ஆரோக்கியமான உணவு என்றாலும், சில உடல்நல பிரச்சனைகள் உள்ளவர்கள் அதனை சாப்பிடும்போது கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
 
வாழைக்காயில் ஸ்டார்ச் அதிகமாக உள்ளது. இதனை சரியாகச் சமைக்காமல் சாப்பிடும்போது, சிலருக்கு வாயுத் தொல்லை, வீக்கம் அல்லது செரிமானத்தில் சிரமம் ஏற்படலாம். இதனை தவிர்க்க, வாழைக்காயை சரியாக வேகவைத்து அல்லது சமைத்து சாப்பிடுவது அவசியம்.
 
இதில் பொட்டாசியம் சத்து அதிகமாக உள்ளது. சிறுநீரக செயல்பாடு குறைவாக உள்ளவர்கள் அல்லது சிறுநீரக பிரச்சனை உள்ளவர்கள், அதிக பொட்டாசியம் உள்ள உணவுகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டியிருக்கும். எனவே, இவர்கள் வாழைக்காயை சாப்பிடுவதற்கு முன் தங்கள் மருத்துவரிடம் ஆலோசனை பெறுவது நல்லது.
 
 பொட்டாசியம் மற்றும் நார்ச்சத்து இதில் அதிகம் உள்ளது. இது இரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்தவும், செரிமானத்தை மேம்படுத்தவும் உதவும்.
 
பெரும்பாலானோர் வாழைக்காயை சரியான முறையில் சமைத்து சாப்பிடும்போது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இருப்பினும், அளவாக சாப்பிடுவதும், உங்கள் உடலின் தனிப்பட்ட தேவைகளுக்கு ஏற்ப உணவுகளை தேர்ந்தெடுப்பதும் ஆரோக்கியமானதாகும்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தினசரி உணவில் பருப்பு வகைகள் சேர்ப்பது உடலுக்கு நன்மையா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos