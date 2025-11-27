முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
தினமும் கோதுமை உணவை எடுத்து கொள்வதால் ஏற்படும் நலன்கள்..!

கோதுமை

Mahendran

, வியாழன், 27 நவம்பர் 2025 (18:35 IST)
தினசரி உணவில் கோதுமையை சேர்த்துக்கொள்வது உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு பல நன்மைகளை வழங்குகிறது. கோதுமையில் நார்ச்சத்து, வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள் நிறைந்துள்ளன.
 
கோதுமையில் உள்ள அதிக நார்ச்சத்து, செரிமான மண்டலத்தின் இயக்கத்தை சீராக்குகிறது. இது மலச்சிக்கலை தடுப்பதோடு, ஒட்டுமொத்த குடல் ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்த உதவுகிறது.
 
கோதுமையில் உள்ள ஊட்டச்சத்துக்கள், கொலஸ்ட்ரால் அளவை குறைத்து, இரத்த அழுத்தத்தை சீராக்க உதவுகின்றன. இதனால், இதய நோய்கள் மற்றும் பக்கவாதம் ஏற்படும் அபாயம் குறைகிறது.
 
கோதுமையில் கார்போஹைட்ரேட்டுகள் மெதுவாக வெளியாவதால், நாள் முழுவதும் சீரான ஆற்றலை வழங்குகிறது. இது இரத்த சர்க்கரை அளவை திடீரென அதிகரிக்காமல் கட்டுப்படுத்தவும் உதவுகிறது. எனவே நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு இது ஒரு நல்ல தேர்வாக அமைகிறது.
 
Edited by Mahendran

