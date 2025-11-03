முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






டி 20 ஃபார்மட்டுக்கு ‘குட்பை’ சொன்ன கேன் மாமா!

Advertiesment
கேன் வில்லியம்சன்
, திங்கள், 3 நவம்பர் 2025 (09:36 IST)
நியுசிலாந்து கிரிக்கெட் அணி உருவாக்கிய மிகச்சிறந்த கிரிக்கெட்டர்களில் ஒருவர் கேன் வில்லியம்சன். அந்த அணிக்காக 15 ஆண்டுகளுக்கு மேல் விளையாடி வரும் அவர் அந்த அணியை கேப்டனாக வழிநடத்தியும் வருகிறார். ஆனால் கடந்த சில மாதங்களாக அவர் காயம் காரணமாக தொடர்ச்சியாகப் போட்டிகளில் விளையாட முடியாமல் அவதிபட்டு வருகிறார்.

இந்நிலையில் டி 20 வடிவக் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்து தற்போது அவர் ஓய்வை அறிவித்துள்ளார். 2011 ஆம் ஆண்டு முதல் டி 20 போட்டிகளில் விளையாடி வரும் கேன் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் 2,575 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். இதில் 18 அரை சதங்கள் அடங்கும். அவர் தலைமையில் நியுசிலாந்து அணி 2021 ஆம் ஆண்டு உலகக் கோப்பையில் அரையிறுதி வரை சென்றது.

இந்நிலையில் அடுத்தடுத்து வரவுள்ள டி 20 உலகக் கோப்பைத் தொடர்களுக்கான அணியைக் கட்டமைக்க வழிவிடும் விதத்தில் இந்த ஓய்வு முடிவை எடுத்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார். 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

உலகக் கோப்பையை வென்ற மகளிர் அணிக்கு 51 கோடி ரூபாய் பரிசு அறிவிப்பு!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos