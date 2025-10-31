2-வது டி20: இந்தியா 125 ரன்களில் ஆல் அவுட்! 13 ஓவர்களில் வெற்றி பெற்ற ஆஸ்திரேலியா..!

மெல்போர்னில் நடந்த ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில், இந்திய அணி 18.4 ஓவர்களில் 125 ரன்களுக்கு சுருண்டது.
டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலியா பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது. இந்திய அணியில் அபிஷேக் சர்மா (68 ரன்கள்) மற்றும் ஹர்ஷித் ராணா (35 ரன்கள்) மட்டுமே இரட்டை இலக்க ரன்களை எடுத்தனர். ஷுப்மன் கில் (5), சஞ்சு சாம்சன் (2), சூர்யகுமார் யாதவ் (1) உட்பட மற்ற வீரர்கள் அனைவரும் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர்.
ஆஸ்திரேலியத் தரப்பில் ஜோஷ் ஹேசில்வுட் தனது துல்லியமான பந்துவீச்சால் 4 ஓவர்களில் வெறும் 13 ரன்கள் கொடுத்து 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். நாதன் எல்லிஸ் மற்றும் சேவியர் பார்ட்லெட் தலா 2 விக்கெட்டுகளை எடுத்தனர்.
ஆஸ்திரேலியா 126 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் விளையாடிய நிலையில் அந்த அணி 13.2 ஓவர்களில் 126 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது.
