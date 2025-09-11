முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






நேபாள இடைக்கால பிரதமர் சுசிலாவின் கணவர் பாலிவுட் நடிகையை கடத்தியவரா? பரபரப்பு தகவல்..!

Advertiesment
நேபாளம்

Siva

, வியாழன், 11 செப்டம்பர் 2025 (16:18 IST)
நேபாளத்தின் இடைக்கால பிரதமராக பொறுப்பேற்கவுள்ள முன்னாள் தலைமை நீதிபதி சுசீலா கார்க்கியின் கணவர், ஒரு விமானத்தை கடத்திய போராளி என்றும், அவர் கடத்திய விமானத்தில் பாலிவுட் நடிகை ஒருவர் இருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
 
சுசீலா கார்க்கி நேபாள நீதித்துறையில் ஒரு துணிச்சலான நபராக அறியப்பட்டாலும், அவரது கணவரான துர்கா பிரசாத் சுபேதியின் கடந்த காலம் பரபரப்பானது. 1973-ல் நேபாளத்தின் ஒரு விமான கடத்தலில் சுபேதி ஈடுபட்டார். 
 
அவர் கடத்திய விமானத்தில் பிரபல பாலிவுட் நடிகை மாலா சின்ஹா உட்பட 19 பயணிகள் இருந்தனர். ஆனால், கடத்தலின் முக்கிய நோக்கம் நடிகை அல்ல என்பதும், வங்கிகளில் இருந்து கொண்டு செல்லப்பட்ட ₹30 லட்சம் பணம் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட சுபேதி பின்னர் கைது செய்யப்பட்டு 2 ஆண்டுகள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
 
ஆனால் அதே நேரத்தில் சுசீலா கார்க்கி, தலைமை நீதிபதியாக பதவி வகித்த போது, பல முக்கியத் தீர்ப்புகளை வழங்கினார்.குறிப்பாக  தகவல் தொடர்புத்துறை அமைச்சர் ஜெயபிரகாஷ் குப்தாவை சிறைக்கு அனுப்பிய அவரது தீர்ப்பு நேபாள வரலாற்றிலேயே பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பதவியை ராஜினாமா செய்தார் சிபி ராதாகிருஷ்ணன்.. யாருக்கு அவருடைய பொறுப்பு?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos