நியூயார்க் நகரின் முதல் இந்திய வம்சாவளி மேயர்.. முதல் முஸ்லீம் மேயரும் கூட..!

அமெரிக்காவின் நிதி தலைநகரான நியூயார்க் நகர மேயர் தேர்தலில் ஜோஹ்ரான் மம்தானி வெற்றி பெற்று வரலாறு படைத்துள்ளார். இதன் மூலம், இவர் முதல் முஸ்லிம், முதல் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்தவர் மற்றும் ஆப்பிரிக்காவில் பிறந்த முதல் மேயர் என்ற பெருமைகளை பெறுகிறார்.
34 வயதான மம்தானி, ஒரு நூற்றாண்டுக்கும் மேலான வரலாற்றில் நியூயார்க்கின் மிக இளைய மேயராக ஜனவரி 1 அன்று பதவியேற்க உள்ளார். அவரது ஏழை-எளிய மக்களை மையப்படுத்திய செய்தி மற்றும் வசீகரம் ஆகியவை வாக்காளர்களை வெகுவாக ஈர்த்தன.
இந்த வெற்றி, முன்னர் கவனிக்கப்படாத ஒரு வேட்பாளரின் மின்னல் வேக வளர்ச்சியை தெளிவாக்கியுள்ளது. இது ஜனநாயக கட்சியின் முற்போக்கு சிந்தனை குழுவுக்கு ஒரு பெரிய உந்துசக்தியாகவும் கருதப்படுகிறது.
பிரைமரி தேர்தலிலும், பொது தேர்தலிலும் முன்னாள் கவர்னர் ஆண்ட்ரூ கியூமோவை தோற்கடித்து மம்தானி இந்த சாதனையைப் படைத்துள்ளார்.