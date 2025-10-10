முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஒபாமாலாம் ஒரு ஆளுன்னு நோபல் குடுத்தீங்க! புலம்பி தள்ளும் ட்ரம்ப்!

Advertiesment
Obama

Prasanth K

, வெள்ளி, 10 அக்டோபர் 2025 (11:53 IST)

இன்று அமைதிக்கான நோபல் பரிசு கொடுக்க உள்ள நிலையில் அதிபர் ட்ரம்ப் பேசியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

 

அமெரிக்க அதிபராக பதவியேற்றது முதலாக தான் பல போர்களை நிறுத்தியுள்ளதாக தொடர்ந்து பேசி வரும் ட்ரம்ப் தனக்கு உலக அமைதிக்கான நோபல் பரிசு வழங்க வேண்டும் என கூறி வருகிறார். பாகிஸ்தான் உள்ளிட்ட சில நாடுகளும் அமைதிக்கான நோபலுக்கு ட்ரம்ப்பை சிபாரிசு செய்துள்ளன.

 

இன்று மதியம் உலக அமைதிக்கான நோபல் அறிவிக்கப்பட உள்ள நிலையில், அது ட்ரம்ப்க்கு வழங்கப்படுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு இருந்து வருகிறது.

 

இந்நிலையில் நோபல் குறித்து பேசிய ட்ரம்ப் “நான் 8 போர்களை நிறுத்திவிட்டேன். இதற்கு முன்பு இதுபோன்று நடந்ததில்லை. அவர்கள் என்ன செய்தாலும் பரவாயில்லை. நான் விருதுக்காக அதை செய்யவில்லை. முன்னாள் அமெரிக்க அதிபர் பாரக் ஒபாமாவுக்கு நோபல் பரிசு கொடுத்தார். ஆனால் அவர் இந்த நாட்டை அழித்ததை தவிர ஒன்றும் செய்யவில்லை. அவர் ஒரு நல்ல அதிபர் இல்லை” என கூறியுள்ளார்.

 

Edit by Prasanth.K


Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

புதிய கணினிக்கு மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் 11 வேண்டுமா? இனிமேல் இது கட்டாயம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos