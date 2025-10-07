முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






இயற்பியல் நோபல் 2025: குவாண்டம் மின்சுற்று கண்டுபிடிப்புக்காக மூவருக்கு பரிசு!

Advertiesment
இயற்பியல் நோபல் 2025

Siva

, செவ்வாய், 7 அக்டோபர் 2025 (15:29 IST)
2025 ஆம் ஆண்டுக்கான இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு மூவருக்கு கூட்டாக வழங்கப்படுவதாக இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
ஜான் கிளார்க், மைக்கேல் ஹெச். டேவோரெட் மற்றும் ஜான் எம். மார்ட்டினிஸ் ஆகிய இந்த மூன்று விஞ்ஞானிகளும், "ஒரு மின்சுற்றில் மேக்ரோஸ்கோபிக் குவாண்டம் மெக்கானிக்கல் சுரங்கப்பாதை மற்றும் ஆற்றல் குவாண்டமாக்குதல் ஆகியவற்றை கண்டுபிடித்ததற்காக" இந்த பரிசைப் பெறுகிறார்கள்.
 
குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் அனைத்து டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பங்களுக்கும் அடித்தளமாக உள்ள நிலையில், இந்த புதிய கண்டுபிடிப்பு, குவாண்டம் கணினிகள், குவாண்டம் கிரிப்டோகிராபி உள்ளிட்ட அடுத்த தலைமுறை குவாண்டம் தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்க பெரிதும் உதவும் என்று நோபல் குழு தெரிவித்துள்ளது.
 
வெற்றியாளர்களுக்கு 11 மில்லியன் ஸ்வீடிஷ் குரோனர் (சுமார் ₹1.03 கோடி) ரொக்கப் பரிசு வழங்கப்படும். வேதியியல் பரிசு நாளை அறிவிக்கப்பட உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

கழுத்தில் கத்திக்குத்து.. ரத்த வெள்ளத்தில் தானே நடந்து மருத்துவமனைக்கு வந்த வியாபாரி.. என்ன நடந்தது?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos