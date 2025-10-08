இனி பாலைவன காற்றிலிருந்து நீரை பிரித்தெடுத்தெடுக்கலாம்.. வேதியியல் நோபல் பரிசு பெற்ற மூவரின் சாதனை..!

2025ஆம் ஆண்டிற்கான வேதியியல் நோபல் பரிசு, 'உலோக-கரிம கட்டமைப்புகளை' (Metal-Organic Frameworks - MOF) உருவாக்கிய சுசுமு கித்தகவா (ஜப்பான்), ரிச்சர்ட் ராப்சன் (ஆஸ்திரேலியா), மற்றும் உமர் எம். யாகி (அமெரிக்கா) ஆகிய மூவருக்கும் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளது.
MOF-கள் என்பவை, உலோக அயனிகளை கரிம மூலக்கூறுகளுடன் இணைத்து உருவாக்கப்படும் அதிக துளைகள் கொண்ட நானோ அளவிலான படிகப் பொருட்கள் ஆகும். இவை மூலக்கூறு அமைப்பிற்குள் 'வேதியியலுக்கான அறைகளைக்' கொண்டுள்ளன.
இந்தக் கட்டமைப்புகள் வாயுக்கள் மற்றும் மூலக்கூறுகளைச் சிக்க வைக்கவும், சேமிக்கவும் மற்றும் கையாளவும் திறன் கொண்டவை.
இந்த கண்டுபிடிப்பின் பயன்பாடுகள் பின்வருவன:
பசுமை இல்ல வாயுக்களை பிடித்தல் (கார்பன் டை ஆக்சைடு).
பாலைவன காற்றிலிருந்து நீரை பிரித்தெடுத்தல்.
ஹைட்ரஜன் எரிபொருளை சேமித்தல்.
வேதியியல் வினைகளை தூண்டுதல்.
இந்த மூவரின் முன்னோடிப் பணி, பொருள் அறிவியலை மாற்றியமைத்துள்ளதுடன், மனிதகுலத்தின் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் எரிசக்தி சவால்களுக்கு நிலையான தீர்வுகளை வழங்குவதற்கான ஒரு புதிய வழியை வகுத்துள்ளது.