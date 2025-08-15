முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
இந்தியா-சீனா கூட்டாளிகள்: அமெரிக்காவின் வரிவிதிப்புக்கு மத்தியில் சீனாவின் அதிரடி அறிவிப்பு

இந்தியா

Mahendran

, வெள்ளி, 15 ஆகஸ்ட் 2025 (18:00 IST)
இந்தியா மற்றும் சீனா உட்பட உலகின் பல நாடுகளுக்கு கடுமையான இறக்குமதி வரிகளை அமெரிக்கா விதித்து வரும் நிலையில், சீன வெளியுறவு அமைச்சகம் இந்தியாவுடன் தங்களை "கூட்டாளிகள்" என்று குறிப்பிட்டு ஒரு பரபரப்பான அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது. அமெரிக்காவின் வர்த்தக தடைகளுக்கு மத்தியில் இரு நாடுகளும் ஒன்றுபட்டு நிற்க வேண்டும் என்பதை இந்த அறிக்கை மறைமுகமாக உணர்த்துவதாக பல அரசியல் பார்வையாளர்கள் கருதுகின்றனர்.
 
சீன வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் அறிக்கையில், இந்தியாவும் சீனாவும் முக்கியமான வளர்ந்து வரும் நாடுகள் என்றும், உலகளாவிய தெற்கின் முக்கிய பிரதிநிதிகள் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், “யானையும், டிராகனும் ஒருவருக்கொருவர் வெற்றி பெற உதவும் கூட்டாளிகள்” என்று அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
 
அமெரிக்கா, இந்தியாவுக்கு இறக்குமதி வரிகளை விதித்துள்ள இந்த சூழலில், சீனாவின் இந்த அறிக்கை இந்திய-சீன உறவில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை தொடங்கலாம் என்று சர்வதேச அரசியல் பார்வையாளர்கள் கருதுகின்றனர். இது ஒருபுறம் இந்தியாவின் வெளியுறவுக் கொள்கையில் அமெரிக்காவின் செல்வாக்கை குறைக்க முயலும் முயற்சியாகவும் இருக்கலாம். மறுபுறம், இந்த அறிக்கை இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான நீண்டகால எல்லை பிரச்னைகள் மற்றும் வர்த்தகப்போட்டிகள் ஆகியவற்றின் பின்னணியில், எதிர்கால உறவு எப்படி இருக்கும் என்பதை பற்றிய விவாதங்களையும் எழுப்பியுள்ளது.
 
