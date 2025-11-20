முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஆசிய கோப்பை: வங்கதேச 'ஏ' அணியுடன் இந்தியா 'ஏ' அரையிறுதி மோதல்

Advertiesment
இந்தியா 'ஏ'

Mahendran

, வியாழன், 20 நவம்பர் 2025 (16:39 IST)
தோஹாவில் நடைபெறும் ஆசிய கோப்பை ரைசிங் ஸ்டார்ஸ் 2025 கிரிக்கெட் போட்டியில், ஜிதேஷ் சர்மா தலைமையிலான இந்தியா 'ஏ' அணி நாளை அரையிறுதி போட்டியில் வங்கதேச 'ஏ' அணியுடன் மோதுகிறது.
 
14 வயதான வைபவ் சூர்யவன்ஷி 201 ரன்களுடன் இந்த தொடரில் அதிக ரன்கள் குவித்தவர்கள் பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளார். இவர் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துக்கு எதிராக 144 ரன்கள் விளாசியிருந்தார். எனினும், கேப்டன் ஜிதேஷ் சர்மா மற்றும் நமன் தீர் போன்ற முக்கிய ஐ.பி.எல். வீரர்களின் ஃபார்ம் இந்திய அணிக்கு கவலை அளிக்கிறது.
 
இந்தியா 'ஏ' அணி லீக் போட்டியில் பாகிஸ்தான் 'ஏ' அணியிடம் தோல்வியடைந்தது. வங்கதேசம் 'ஏ' அணி, வலுவான ஆப்கானிஸ்தானை 78 ரன்களுக்குச் சுருட்டியதால், அவர்களை லேசாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது.
 
இந்தியாவின் பந்துவீச்சில் தமிழக வீரர் குஜ்ஜப்னீத் சிங் 5 விக்கெட்டுகளுடன் முன்னிலையில் உள்ளார்.
 
மறுபுறம், இரண்டாவது அரையிறுதியில் பாகிஸ்தான் 'ஏ' அணி இலங்கையுடன் மோதுகிறது. பாகிஸ்தான் தொடக்க ஆட்டக்காரர் மாஸ் சதாக்கத் ரன் குவிப்பில் முதலிடத்தில் உள்ளார். இந்தியா 'ஏ' மற்றும் பாகிஸ்தான் 'ஏ' ஆகிய இரு அணிகளும் வென்றால், நவம்பர் 23 ஞாயிற்றுக்கிழமை இறுதிப் போட்டியில் மீண்டும் மோதும் வாய்ப்பு உள்ளது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

46 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு… சாதனை படைத்த நியுசிலாந்து பேட்ஸ்மேன் டேரில் மிட்செல்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos