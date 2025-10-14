முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






நீங்கள் ஹீரோ மெட்டீரியல் இல்லை.. கேள்வி கேட்ட பத்திரிகையாளருக்கு பிரதீப் ரங்கநாதன் தந்த பதில்..!

Advertiesment
பிரதீப் ரங்கநாதன்

Mahendran

, செவ்வாய், 14 அக்டோபர் 2025 (12:03 IST)
லவ் டுடே', 'டிராகன்' போன்ற தொடர் வெற்றி படங்களைக் கொடுத்த இளம் நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதன், தனது புதிய திரைப்படமான 'டியூட்'-இன் தெலுங்கு முன்வெளியீட்டு நிகழ்வில் கூர்மையான கேள்வியை எதிர்கொண்டார்.
 
ஒரு பெண் பத்திரிகையாளர் பிரதீப்பிடம், "நீங்கள் 'ஹீரோ மெட்டீரியல்' இல்லை. ஆனால் இரண்டு வெற்றிப் படங்கள், இத்தனை ரசிகர்களை பெற்றிருக்கிறீர்கள். இது அதிர்ஷ்டமா அல்லது கடின உழைப்பா?" என்று கேட்டது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.
 
அதற்கு அமைதியாக பதிலளித்த பிரதீப், "மக்கள் என் வழியாக தங்களை பார்க்கிறார்கள். கடின உழைப்பும் கடவுளின் ஆசிர்வாதமுமே இதற்கு காரணம்" என்று முதிர்ச்சியாக பதிலளித்தார்.
 
அவரது பதிலுக்கு அரங்கிலிருந்தவர்கள் கைதட்டிப் பாராட்டினர். இருப்பினும், சமூக வலைதளங்களில், அந்த கேள்வியைக் கேட்ட பத்திரிகையாளர் கடுமையாக விமர்சிக்கப்பட்டு வருகிறார். ஒரு நடிகரின் வெற்றியை தோற்றத்தை வைத்து மதிப்பிடுவது அநாகரிகமானது என்று ரசிகர்கள் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

கால் உடைந்த கானா வினோத்! தள்ளி விட்டது யார்? பிக்பாஸ் வீட்டில் நடந்த அதிர்ச்சி சம்பவம்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos