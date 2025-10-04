முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
விஜய் தேவரகொண்டா - ராஷ்மிகா ரகசிய நிச்சயதார்த்தம் என்பது வதந்தியா? தெலுங்கு திரையுலகில் பரபரப்பு..!

விஜய் தேவரகொண்டா

Mahendran

, சனி, 4 அக்டோபர் 2025 (11:27 IST)
பிரபல தென்னிந்திய நட்சத்திரங்களான விஜய் தேவரகொண்டா மற்றும் ராஷ்மிகா மந்தனா ஆகியோர் நெருங்கிய உறவினர்கள் மட்டும் கலந்துகொண்ட ஒரு தனிப்பட்ட விழாவில் நிச்சயதார்த்தம் செய்துகொண்டதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. மேலும், இந்த நட்சத்திர ஜோடியின் திருமணம் அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரியில்  நடைபெறும் என்று செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.
 
தாங்கள் இணைந்து விடுமுறையை கழித்ததாகச் செய்திகள் வெளியானபோதிலும், இருவரும் தங்கள் உறவு நிலை குறித்து இதுவரை அதிகாரப்பூர்வமாக எதையும் உறுதிப்படுத்தவில்லை. தங்கள் தனிப்பட்ட ரகசியத்தை பேண விரும்புவதால், நிச்சயதார்த்தம் குறித்த தகவல்களை வெளியிடுவதில் இருவரும் தாமதம் காத்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.
 
சமீபத்தில் ராஷ்மிகா மந்தனா சமூக வலைதளத்தில் புடவை அணிந்திருந்த புகைப்படத்தை பகிர்ந்திருந்தார். இது அவரது நிச்சயதார்த்தத்திற்கான ஆடையாக இருக்கலாம் என்று ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பையும் ஊகங்களையும் அதிகரித்துள்ளது. ஆனால் அதே நேரத்தில் இது வெறும் வதந்தி என்றும் தெலுங்கு திரையுலகில் கூறப்படுகிறது.
 
 
