’’காதல் சின்னத்தின் முன் நடிகர் தனுஷ்…என்ன ஒரு ஃபிலிங் …'’வைரல் புகைப்படம்

மேலும் கோலிவுட், பாலிவுட் மட்டுமின்றி ஹாலிவுட்டிலும் அவர் ஒரு படம் நடித்துள்ளார் என்பதும் The Extraordinary Journey of the Fakir என்ற டைட்டிலில் ஹாலிவுட்டில் வெளியான இந்தப் படம் தமிழில் பக்கிரி என்ற டைட்டிலில் வெளியானது.