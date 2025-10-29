முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






நடிப்பு அரக்கன் தர்பீஸை பீஸ் போட்ட வினோத்! மீண்டும் மெய்யழகன் காம்போ! - Biggboss Season 9 Promo!

Advertiesment
Watermelon star vs gana vinoth

Prasanth K

, புதன், 29 அக்டோபர் 2025 (11:18 IST)

பிக்பாஸ் வீட்டில் வாட்டர்மெலன் ஸ்டார் - வினோத் காமெடி காம்போ சில நாட்களாக விடுப்பட்டிருந்த நிலையில் மீண்டும் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

 

பிக்பாஸ் சீசன் 9 தொடங்கி ஒரு மாதம் ஆகப் போகும் நிலையில் தினம்தோறும் பார்வதி காட்டுக் கத்தலாக கத்துவதை தவிர சுவாரஸ்யமாக எதுவும் இல்லை என ஆடியன்ஸ் குறை கூற தொடங்கி விட்டனர். இதற்கு நடுவிலும் ஆடியன்ஸுக்கு பொழுதுபோக்காக இருந்தது வாட்டர்மெலன் திவாகர் - கானா வினோத் காமெடி காம்போதான். அவர்களை பிக்பாஸின் மெய்யழகன் என சொல்லும் அளவுக்கு இது ஹிட்டானது. 

 

இரண்டாவது வாரத்தில் லக்ஸரி ஹவுஸிற்கு திவாகர் வந்தது முதலாக வினோத் - திவாகர் இடையே அடிக்கடி விளையாட்டாக எழுந்த மோதல்கள் நகைச்சுவையாக இருந்தது. விஜய் சேதுபதியுமே அதுகுறித்து பாராட்டினார். ஆனால் தனது புகழை வைத்து கானா வினோத் புகழ் தேடிக் கொள்வதாக நினைத்த வாட்டர்மெலன், வினோத்துடன் கடுமையான வாக்குவாதங்களில் ஈடுபட தொடங்க பதிலுக்கு வினோத்தும் வாக்குவாதம் செய்ய இருவரிடையே இருந்த காமெடி காம்போ சிதறியது.

 

கடந்த வாரம் தன்னை வினோத் பாடி ஷேமிங் செய்வதாக விஜய் சேதுபதியிடமே குற்றம் சாட்டினார் வாட்டர்மெலன் திவாகர். இதனால் வினோத் வாட்டர்மெலனிடம் வம்பு இழுப்பதை குறைத்துக் கொண்டார். ஆனால் தனது பனியனை எடுத்து வினோத் முகம் துடைத்ததாக திவாகர் செய்த பிரச்சினையில் வினோத் செம கோவமாகிவிட்டார்.

 

இந்நிலையில் இன்று வெளியான ப்ரோமோவில் வாட்டர்மெலன் ஸ்டார் கேமரா முன்னாள் நடிக்க சென்ற நிலையில் அதற்கு இடையூறு தரும் விதமாக வினோத் சத்தமாக பாடினார். இதுகுறித்து திவாகர் வீட்டு தலயான ப்ரவீனிடம் சொன்னபோது அவர் பாடுவது அவர் உரிமை என விலகிவிட்டார். சபரி, விக்கல்ஸ் கூட உங்கள் இருவர் தனிப்பட்ட விவகாரத்தில் நாங்கள் தலையிட மாட்டோம் என விலகிவிட்டனர். 

 

இதனால் இனி வரும் நாட்களில் வாட்டர்மெலன் திவாகர் - வினோத் பிரச்சினையில் ஹவுஸ்மேட்ஸ் தலையிடாமல் இருக்கும் வரை அது காமெடி கண்டெண்டாக மாறவே வாய்ப்பு அதிகம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

 

Edit by Prasanth.K


Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பிறமொழி நடிகர்களை நடிக்கவைத்தால் பேன் இந்தியா படம் என்று நினைத்துக் கொள்கிறார்கள்… விஷ்ணு விஷால் கருத்து!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos