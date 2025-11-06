முகவரி மற்றும் வேட்டையாடு விளையாடு படங்களின் வரிசையில் இணைந்த ஆர்யன்…க்ளைமேக்ஸ் மாற்றம்!

நடிகர் விஷ்ணு விஷாலின் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘ஆர்யன்’ திரைப்படம் அக்டோபர் 31 ஆம் தேதி வெளியாகி நல்ல வசூலையும் விமர்சனங்களையும் பெற்றுள்ளது. ‘இந்தப் படத்தில் நடிகை ஷ்ரத்தா ஸ்ரீநாத் மற்றும் இயக்குநர் செல்வராகவன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். சாம் சி.எஸ். இசையமைத்துள்ள இந்தப் படம், ஒரு கிரைம் த்ரில்லர் பாணியில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
படம் நல்ல வசூலைப் பெற்றுவந்தாலும் இந்த படத்தின் க்ளைமேக்ஸ் காட்சி பெரும்பாலான ரசிகர்களுக்கு உவப்பாக இல்லை. இந்த க்ளைமேக்ஸ் நியாயமில்லாத க்ளைமேக்ஸ் என சொல்லி இணையத்தில் விமர்சனங்களும் எழுந்தன.
இதைக் கருத்தில் கொண்ட படக்குழு படத்துக்காக முதலில் எடுக்கப்பட்டிருந்த மற்றொரு க்ளைமேக்ஸ் காட்சியைப் படத்தோடு இணைத்துள்ளார்களாம். இதைப் படத்தின் ஹீரோவும் தயாரிப்பாளருமான விஷ்ணு விஷால் அறிவித்துள்ளார். கடந்த காலங்களில் ‘முகவரி’ மற்றும் ‘வேட்டையாடு விளையாடு’ போன்ற படங்களுக்கும் இதுபோல க்ளைமேக்ஸ் மாற்றப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.