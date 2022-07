டிஸ்னி தவிர மற்றொரு ஓடிடியிலும் வெளியாகும் விக்ரம் திரைப்படம்…. வெளியான லேட்டஸ்ட் தகவல்!

Once Upon A Time, There Lived A Ghost! #KamalHaasan's much-awaited action thriller #Vikram will be streaming in 4K & Dolby Atmos from 8th July. (Outside India)@ikamalhaasan @Dir_Lokesh @Suriya_offl @VijaySethuOffl #FahadhFaasil @anirudhofficial @RKFI #VikramOnSimplySouth pic.twitter.com/u5zNi0WPZ2