முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






கரூர் துயர சம்பவம் எதிரொலி… ஜனநாயகன் இசை வெளியீடு ரத்து… ரிலீஸ் தேதியில் மாற்றமா?

Advertiesment
விஜய்

vinoth

, திங்கள், 13 அக்டோபர் 2025 (09:31 IST)
GOAT படத்துக்குப் பிறகு விஜய், ஹெச் வினோத் இயக்கும் ‘ஜனநாயகன்’ படத்தில் நடித்து வருகிறார். அந்த படம் முடிந்ததும் அவர் சினிமாவை விட்டு முழு நேர அரசியலுக்கு செல்லவுள்ளார். அதனால் படத்தின் மீது மிகப்பெரிய அளவில் எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. இந்த படத்துக்கு அனிருத் இசையமைக்க, சத்யன் சூர்யன் ஒளிப்பதிவு செய்கிறார். KVN புரொடக்‌ஷன்ஸ் என்ற நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.

இந்த படத்தில் கதாநாயகியாக பூஜா ஹெக்டே நடிக்க முக்கிய வேடங்களில் மமிதா பைஜு, பிரகாஷ் ராஜ், பாபி தியோல் உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கின்றனர். கடந்த ஆண்டு இறுதியில் இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் தொடங்கிய நிலையில் பெரும்பாலானக் காட்சிகள் சென்னை பனையூரில் உள்ள ஸ்டுடியோவில் படமாக்கப்பட்டது. அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி 9 ஆம் தேதி இந்த படம் ரிலீஸாகவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விஜய்யின் கடைசி படம் என்பதால் இந்த படத்தின் மீது மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு நிலவியது. ஆனால் கடந்த மாதம் கரூரில் விஜய் கலந்துகொண்ட கட்சி மாநாட்டில் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு 41 பேர் உயிரிழந்த விவகாரத்தால் விஜய் மேல் கடுமையான விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன. இதன் காரணமாக விஜய் தனது அடுத்தடுத்த அரசியல் பரப்புரைகளைக் கூட ரத்து செய்துள்ளார். இதன் காரணமாக மலேசியாவில் நடக்கும் என சொல்லப்பட்ட இந்த படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா ரத்து செய்யப்படும் என சொல்லப்படுகிறது. மேலும் ஜனநாயகன் படத்தின் ரிலீஸ் தேதியேக் கூட தள்ளிவைக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக சினிமா பத்திரிக்கையாளர் ஜெ பிஸ்மி தனது யுடியூப் சேனலில் தெரிவித்துள்ளார்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

அவன உசுப்பேத்தியே இப்படி ஆக்கிட்டாங்க… விஜய்யைக் காப்பியடிக்கும் சஞ்சீவ் குறித்து ஸ்ரீ வருத்தம்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos