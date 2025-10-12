முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






2026 தேர்தலை நோக்கி அதிமுக - தவெக கூட்டணி? எடப்பாடி பழனிசாமியின் 'சுப ஆரம்பம்' Vs விஜய்யின் மறுப்பு!

Advertiesment
அதிமுக

Siva

, ஞாயிறு, 12 அக்டோபர் 2025 (18:57 IST)
2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்னதாக தமிழக அரசியலில் பெரும் கூட்டணி குறித்த எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி , தனது பொதுக்கூட்டத்தில் தவெக கொடிகள் அசைக்கப்பட்டதை குறிப்பிட்டு, விஜய்யுடன் ஒரு புதிய கூட்டணிக்கு 'சுப ஆரம்பம்' செய்யப்பட்டுவிட்டதாக மறைமுகமாக அறிவித்தார்.
 
விஜய்யின் வெகுஜன ஆதரவும், அதிமுக வாக்கு வங்கியும் இணைந்தால், ஆளும் திமுகவை வீழ்த்த முடியும் என்று அரசியல் நோக்கர்கள் கருதுகின்றனர்.
 
ஆனால், ஈபிஎஸ் அவர்களின் இந்தக் கருத்துக்கு தவெக உடனடியாக மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது. "கொடி அசைத்தது அதிமுக தொண்டர்களின் உற்சாகமாக இருக்கலாம்" என்று விளக்கம் அளித்த தவெக, கூட்டணி குறித்து தலைவர் விஜய் எந்த அதிகாரபூர்வ முடிவும் எடுக்கவில்லை என்று திட்டவட்டமாக அறிவித்தது.
 
அதிமுகவின் இந்தக் 'கூட்டணி முயற்சி' ஒரு ராஜதந்திர தொடக்கமா அல்லது 2026-ல் இந்த கூட்டணி உருவாகுமா என்ற கேள்வியுடன் தமிழக அரசியல் சஸ்பென்ஸில் உள்ளது.
 
Edited by Siva
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பீகார் தேர்தல்: NDA தொகுதிப் பங்கீடு அறிவிப்பு - பா.ஜ.க., JDU தலா 101 இடங்கள்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos