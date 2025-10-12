2026 தேர்தலை நோக்கி அதிமுக - தவெக கூட்டணி? எடப்பாடி பழனிசாமியின் 'சுப ஆரம்பம்' Vs விஜய்யின் மறுப்பு!

2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்னதாக தமிழக அரசியலில் பெரும் கூட்டணி குறித்த எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி , தனது பொதுக்கூட்டத்தில் தவெக கொடிகள் அசைக்கப்பட்டதை குறிப்பிட்டு, விஜய்யுடன் ஒரு புதிய கூட்டணிக்கு 'சுப ஆரம்பம்' செய்யப்பட்டுவிட்டதாக மறைமுகமாக அறிவித்தார்.
விஜய்யின் வெகுஜன ஆதரவும், அதிமுக வாக்கு வங்கியும் இணைந்தால், ஆளும் திமுகவை வீழ்த்த முடியும் என்று அரசியல் நோக்கர்கள் கருதுகின்றனர்.
ஆனால், ஈபிஎஸ் அவர்களின் இந்தக் கருத்துக்கு தவெக உடனடியாக மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது. "கொடி அசைத்தது அதிமுக தொண்டர்களின் உற்சாகமாக இருக்கலாம்" என்று விளக்கம் அளித்த தவெக, கூட்டணி குறித்து தலைவர் விஜய் எந்த அதிகாரபூர்வ முடிவும் எடுக்கவில்லை என்று திட்டவட்டமாக அறிவித்தது.
அதிமுகவின் இந்தக் 'கூட்டணி முயற்சி' ஒரு ராஜதந்திர தொடக்கமா அல்லது 2026-ல் இந்த கூட்டணி உருவாகுமா என்ற கேள்வியுடன் தமிழக அரசியல் சஸ்பென்ஸில் உள்ளது.