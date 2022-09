விடுதலை படத்தின் முக்கிய அப்டேட்டை புகைப்படத்தோடு வெளியிட்ட படக்குழு!

With an Intense action scenes choreographed by @PeterHeinOffl,it’s a schedule wrap for #VetriMaaran's #Viduthalai.



More updates coming soon@VijaySethuOffl @sooriofficial @ilaiyaraaja @elredkumar @Udhaystalin @BhavaniSre @rsinfotainment @GrassRootFilmCo @mani_rsinfo @VelrajR pic.twitter.com/N1pViWc3TA