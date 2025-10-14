முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






விஜய்க்காக எழுதிய கதையில் சல்மான் கானை இயக்கும் வம்சி!

Advertiesment
துணிவு

vinoth

, செவ்வாய், 14 அக்டோபர் 2025 (15:13 IST)
கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு  விஜய், ராஷ்மிகா மற்றும் யோகி பாபு உள்ளிட்ட பலரை வைத்து இயக்குனர் வம்சி ‘வாரிசு’ படத்தை இயக்கினார். இந்த படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும் வசூல் ரீதியாக வெற்றிப் படம் என்று படக்குழுவினரால் சொல்லப்பட்டது. ஆனால் ரசிகர்கள் இயக்குனர் வம்சியை ட்ரோல் மெட்டீரியல் ஆக்கினர்.

இந்நிலையில் வாரிசு திரைப்படம் வெளியாகி 3 ஆண்டுக்கு மேலாகியும் இன்னும் தன்னுடைய அடுத்த படத்தை வம்சி அறிவிக்கவில்லை. இந்நிலையில் அவர் அடுத்து இந்தியில் ஒரு படத்தை இயக்க உள்ளதாக தகவல்கள் பரவி வருகின்றன. அந்த படத்தில் சல்மான் கான் கதாநாயகனாக நடிக்கவுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

இது சம்மந்தமான மற்றொரு சுவாரஸ்யமான தகவலும் வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி இந்த கதையை அவர் விஜய்க்காகதான் எழுதினார் என்றும் ஆனால் அந்த கதையில் விஜய் நடிப்பதற்கான சூழல் தற்போது இல்லை என்பதாலும் சல்மான் கானை நோக்கி சென்றுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

நீங்கள் ஹீரோ மெட்டீரியல் இல்லை.. கேள்வி கேட்ட பத்திரிகையாளருக்கு பிரதீப் ரங்கநாதன் தந்த பதில்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos