நயினார் நாகேந்திரன் மகனுக்கு பாஜகவில் மாநில அளவில் பதவி.. பாஜகவிலும் வாரிசு அரசியலா?

தமிழக பாஜகவில், மூத்த தலைவரும் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான நயினார் நாகேந்திரனின் மகன் நயினார் பாலாஜி மாநில அளவில் புதிய பதவியில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் பாஜகவின் மாநில விளையாட்டு மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுப் பிரிவு அமைப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
பாஜக, வாரிசு அரசியலை எதிர்த்து தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வருகிறது. ஆனால், கட்சியில் முக்கிய பதவிகள் கட்சித் தலைவர்களின் வாரிசுகளுக்கு வழங்கப்படுவது, பாஜகவின் நிலைப்பாட்டில் ஒரு முரண்பாட்டை உருவாக்குவதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
நயினார் பாலாஜியின் மகன் நியமனம், பாஜகவின் கொள்கைகளுக்கு எதிரானது என்று சிலர் விமர்சிக்கின்றனர். ஆனால், இதற்கு ஆதரவாக பேசுபவர்கள், நயினார் பாலாஜி கட்சி பணிகளில் நீண்ட நாட்களாக ஈடுபட்டு வருகிறார் என்றும், அவரது திறமையின் அடிப்படையிலேயே அவருக்குப் பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றும் வாதிடுகின்றனர்.
தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில், பாஜகவின் இந்த முடிவு, தமிழக அரசியலில் வாரிசு அரசியல் குறித்து மீண்டும் ஒரு விவாதத்தை உருவாக்கியுள்ளது.