சூர்யா & ஆர் ஜே பாலாஜியின் கருப்பு ரிலீஸில் தொடரும் சிக்கல்…!

சூர்யா

vinoth

, திங்கள், 3 நவம்பர் 2025 (15:07 IST)
ஆர் ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் உருவாகும் கருப்பு படத்தில் சூர்யா நடித்து முடித்துள்ளார். இந்த படத்தை டிரீம் வாரியர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. சாய் அப்யங்கர் இசையமைக்கிறார். படத்தில் கதாநாயகியாக த்ரிஷா நடிக்க மற்ற முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நட்டி நட்ராஜ், ஸ்வாஸிகா மற்றும் ஆர் ஜே பாலாஜி உள்ளிட்டவர்கள் நடிக்கின்றனர்.

இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் பெரும்பாலும் நிறைவடைந்துவிட்டது. ஆனாலும் ரிலீஸ் குறித்த எந்த அப்டேட்டும் இல்லாமல் இருந்தது. இதனால் சூர்யா ரசிகர்கள் படக்குழு மேல் அதிருப்தியில் அவ்வபோது பதிவுகளை வெளியிட்டு வந்தனர். இதனால் ரசிகர்களை சாந்தப்படுத்தும் விதமாக சமீபத்தில் இந்த படத்தின் முதல் தனிப்பாடலான ‘God mode’ பாடல் வெளியானது. இன்னும் ஓடிடி மற்றும் சேட்டிலைட் வியாபாரம் முடியாததால் ரிலீஸ் தேதி அறிவிக்கப்படாமல் உள்ளது.

அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 23 ஆம் தேதி இந்த படம் ரிலீஸாக வாய்ப்புள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. அப்படி சொல்லிதான் தயாரிப்பு நிறுவனம் விநியோகஸ்தர்களிடம் வியாபாரம் பேசுவதாக தகவல்கள் வெளியாகின. ஆனால் பொங்கல் பண்டிகைக்கு ரிலீஸாகும் ‘ஜனநாயகன்’ மற்றும் ‘பராசக்தி’ ஆகிய இரு திரைப்படங்களுமே மூன்று வாரங்களுக்கு திரையரங்குகளோடு ஒப்பந்தம் போட்டுள்ளதால் கருப்பு அந்த தேதியில் ரிலீஸாக வாய்ப்பில்லை என்று சொல்லப்படுகிறது.

