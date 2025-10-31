அட்டகாசம் ரி ரிலீஸ் சொதப்பல்… அஜித் ரசிகர்கள் ஏமாற்றம்!

சமீபகாலமாக பழைய படங்களின் ரி ரிலீஸ் அதிகளவில் நடந்து வருகிறது. புதுப்படங்களின் வரவேற்புக் குறைவாக உள்ள நிலையில் சென்னையின் பிரபல திரையரங்குகள் இதுபோல பழைய படங்களை ரி ரிலீஸ் செய்கின்றனர். புது படங்கள் ஓடாததுதான் இதற்குக் காரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆனாலும் ரசிகர்கள் பழைய படங்களுக்கு நல்ல வரவேற்பைக் கொடுத்து வருகின்றனர் என்பதே அதிக படங்கள் ரி ரிலீஸ் ஆகக் காரணம்.
சமீபத்தில் ஆளவந்தான், வேட்டையாடு விளையாடு, புதுப்பேட்டை மற்றும் ஆயிரத்தில் ஒருவன், அஜித்தின் வாலி ஆகிய திரைப்படங்கள் ரி ரிலீஸ் செய்யப்பட்டு எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமான வரவேற்பை ரசிகர்களிடம் பெற்றன. இவற்றில் உச்சமாக விஜய்யின் கில்லி திரைப்படம் ரி ரிலீஸில் 20 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்தது.
இந்நிலையில் அஜித்தின் சூப்பர் ஹிட் படங்களில் ஒன்றான ‘அட்டகாசம்’ இன்று ரி ரிலீஸ் ஆகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் அறிவிக்கப்பட்டபடி இன்று அந்த படம் ரிலீஸாகவில்லை. படத்தை திரையரங்குகளுக்கு விநியோகிக்க முடியாத காரணத்தால் ரிலீஸ் தள்ளிவைக்கப்பட்டுள்ளது. படத்தைப் பார்க்க முன்பதிவு செய்திருந்த ரசிகர்களுக்குப் பணம் திருப்பி அனுப்பப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கடைசி நேர தள்ளிவைப்பால் அஜித் ரசிகர்கள் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர்.