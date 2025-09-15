முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தனுஷின் அடுத்த படத்தை நான் இயக்கலாம்…. மேடையில் அறிவித்த இயக்குனர் தமிழரசன் பச்சமுத்து!

Advertiesment
தனுஷ்

vinoth

, திங்கள், 15 செப்டம்பர் 2025 (12:34 IST)
தனுஷ் தனது நான்காவது படமாக (இயக்குனராக) ‘இட்லி கடை’ படத்தை உருவாக்கியுள்ளார். இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் தேனி உள்ளிட்ட தனுஷின் சொந்த ஊர்ப் பகுதிகளில் தொடங்கி நடந்தது.  படத்தை டான் பிக்சர் தயாரிக்க, ஜி வி பிரகாஷ் இசையமைக்கிறார். ஒளிப்பதிவாளராக கிரண் கௌஷிக் பணியாற்றுகிறார்.

தனுஷின் வுண்டர்பார் பிலிம்ஸ் மற்றும் ஆகாஷ் பாஸ்கரனின் டான் பிக்சர்ஸ் ஆகிய நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரிக்கின்றன. இந்த படம் அக்டோபர் 1 ஆம் தேதி ரிலீஸாகவுள்ளது. இதையடுத்து நேற்று படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா சென்னை நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கத்தில் நடந்தது.

இதில் சிறப்பு விருந்தினராக லப்பர் பந்து படத்தின் இயக்குனர் தமிழரசன் பச்சமுத்து கலந்துகொண்டார். அப்போது பேசிய அவர் “எனது அடுத்த படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவுக்காக லொகேஷன் பார்க்க வந்துள்ளேன். எனது அடுத்த படத்தில் தனுஷ் நடிக்கலாம். அந்த படத்தை டான் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்கலாம்” எனப் பேசியுள்ளார். இதன் மூலம் தனுஷின் அடுத்த படத்தை அவர் இயக்குவதை உறுதி செய்துள்ளார்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ரி ரிலீஸில் 25 ஆவது நாள் கொண்டாடும் விஜயகாந்தின் ‘கேப்டன் பிரபாகரன்’!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos