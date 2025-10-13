முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சூரி & சுசீந்திரன் கூட்டணியில் ஒரு படம்… தயாரிப்பாளர் யார் தெரியுமா?

Advertiesment
சூரி

vinoth

, திங்கள், 13 அக்டோபர் 2025 (09:53 IST)
விடுதலை, கருடன், கொட்டுக்காளி, விடுதலை 2 மற்றும் மாமன் என அடுத்தடுத்து வெற்றிப் படங்களாகக் கொடுத்து தன்னை ஒரு கதாநாயகனாக நிலை நிறுத்திக் கொண்டுள்ளார் சூரி. இதனால் அவர் படங்களுக்கென ஒரு மார்க்கெட் உருவாகி வருகிறது. இருந்தாலும் தேர்ந்தெடுத்துக் கதைகளில் நடித்து வருகிறார்.

இதையடுத்து சூரி ‘விடுதலை 1 & 2’ படங்களின் தயாரிப்பாளர் எல்ரெட் குமார் தயாரிப்பில் அடுத்து மண்டாடி என்ற படத்தில் நடிக்கவுள்ளார். இந்த படத்தை வெற்றிமாறனின் இணை இயக்குனரும், செல்ஃபி படத்தின் இயக்குனருமான மதிமாறன் இயக்குகிறார். ஜி வி பிரகாஷ் இசையமைக்கிறார். கடலை சுற்றியக் கதைக்களமாக படம் உருவாகி வருகிறது.

இந்நிலையில் சூரியின் அடுத்த படத்தை – அவருக்கு திருப்புமுனை கதாபாத்திரம் கொடுத்த- வெண்ணிலா கபடிக்குழு இயக்குனர் சுசீந்திரன் இயக்கவுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. சமீபகாலமாக சுசீந்திரன் இயக்கிய படங்கள் எல்லாம் படுதோல்வி அடைந்து வருகின்றன. அவர் இயக்கிய ‘வள்ளிமயில்’ திரைப்படம் பாதியிலேயேக் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் சூரியோடு அவர் இணையும் திரைப்படம் திருப்புமுனையாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த படத்தை சூரியே தயாரிக்கவுள்ளதாகவும் சொல்லப்படுகிறது. இந்த படம் அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் தொடங்கும் என சொல்லப்படுகிறது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

என் ‘மெட்ராஸ்’ படத்தின் மேல் மாரிசெல்வராஜுக்கு விமர்சனம் இருந்தது… பா ரஞ்சித் ஓபன் டாக்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos