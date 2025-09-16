முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






'எதிர்நீச்சல்' தொடரை வீழ்த்தியது 'சிறகடிக்க ஆசை': டிஆர்பி தரவரிசையில் ஆச்சரியம்..!

Advertiesment
சிறகடிக்க ஆசை

Siva

, செவ்வாய், 16 செப்டம்பர் 2025 (17:37 IST)
சன் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வந்த 'எதிர்நீச்சல் 2' தொடர், டிஆர்பி பட்டியலில் நான்காம் இடத்திற்கு சரிந்து, அதற்கு பதிலாக விஜய் தொலைக்காட்சியின் 'சிறகடிக்க ஆசை' தொடர் மூன்றாவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது. கடந்த வாரம் 'சிறகடிக்க ஆசை' ஏழாவது இடத்தில் இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
முதல் 10 இடங்களில் சன் மற்றும் விஜய் தொலைக்காட்சியின் தொடர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகின்றன. டி.ஆர்.பி பட்டியலில் முதல் இரண்டு இடங்களை சன் தொலைக்காட்சியின் தொடர்கள் பெற்றுள்ளன.  'சிங்கப் பெண்ணே' தொடர் 9.29 புள்ளிகளுடன் முதல் இடத்திலும், ஸ்வாதி கொண்டி மற்றும் நியாஸ் கான் நடிக்கும் 'மூன்று முடிச்சு' தொடர் 9.16 புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் இடத்திலும் உள்ளன.
 
'கயல்': சைத்ரா ரெட்டி மற்றும் சஞ்சீவ் நடிக்கும் 'கயல்' தொடர் 8.13 புள்ளிகளுடன் ஐந்தாவது இடத்தில் உள்ளது. கேப்ரியல்லா மற்றும் ராகுல் ரவி நடிக்கும் 'மருமகள்' தொடர் 7.93 புள்ளிகளுடன் ஆறாவது இடத்தில் உள்ளது. : 'அன்னம்' தொடர் 7.92 புள்ளிகளுடன் ஏழாவது இடத்தில் உள்ளது.
 
விஜய் தொலைக்காட்சியில் புதிதாக தொடங்கப்பட்ட 'அய்யனார் துணை' தொடர் 7.75 புள்ளிகளுடன் எட்டாவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. 'சின்ன மருமகள்' தொடர் 6.97 புள்ளிகளுடன் தொடர்ந்து ஒன்பதாவது இடத்தில் உள்ளது. 'ராமாயணம்' தொடர் 6.61 புள்ளிகளுடன் பத்தாவது இடத்தில் உள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பார்பி கேர்ளாக பிங்க் நிற உடையில் க்யூட் போஸ் கொடுத்த ஜான்வி கபூர்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos