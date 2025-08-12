முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






எதிர்நீச்சல் 2 சீரியலில் இருந்து விலகுகிறாரா கனிகா?

Advertiesment
எதிர்நீச்சல் 2

vinoth

, செவ்வாய், 12 ஆகஸ்ட் 2025 (10:31 IST)
சன் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்ற சீரியல் ‘எதிர்நீச்சல்’. அந்த தொடரில் நடித்த மாரிமுத்துவின் மிடுக்கான நடிப்பால் சூப்பர் ஹிட்டானது. ஆனால் அவரது திடீர் மறைவால் அவருக்குப் பதில் நடிகர் வேல ராமமூர்த்தி ஆதி குணசேகரன் கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வருகிறார்.

இதையடுத்து எதிர்நீச்சல் சீரியலின் இரண்டாவது சீசன் ‘எதிர்நீச்சல் 2’ என்ற பெயரில் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. ஆரம்பத்தில் முதல் சீசன் அளவுக்கு வரவேற்பைப் பெறாத எதிர்நீச்சல் 2 தற்போது மெல்ல மெல்ல நல்ல டி ஆர் பி-ஐப் பெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில் இந்த சீரியலில் ஈஸ்வரி என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வந்த கனிகா தற்போது அந்த சீரியலில் இருந்து விலகவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. சீரியலில் தற்போது அவர் கதாபாத்திரம் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சைப் பெற்று வருவது போல காட்சிகள் நகர்ந்து வருகின்றன.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

யோகி பாபு கதாநாயகனாக நடிக்கும் ‘சன்னிதானம் P.O’- கவனம் ஈர்க்கும் போஸ்டர்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos