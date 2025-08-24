சில சந்திப்புகள் காலத்தால் அழியாதவை.. ரஜினியை சந்தித்த பின் சிம்ரன் பதிவு..!

சில சந்திப்புகள் காலத்தால் அழியாதவை என ரஜினிகாந்த் சந்திப்பு குறித்த தகவலை சிம்ரன் தனது சமூக வலைத்தள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார்.
ரஜினிகாந்தின் 'கூலி' திரைப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. இந்த படத்தின் வசூல், 'ஜெயிலர்' படத்திற்கு இணையாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், 'டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி' திரைப்படமும் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. இந்த இரட்டை வெற்றிகள், ரஜினி மற்றும் சிம்ரனின் சந்திப்பை மேலும் இனிமையாக்கியதாக சிம்ரன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ரஜினிகாந்த்தை அவரது வீட்டில் நேரில் சந்தித்த சிம்ரன், தனது சமூக வலைத்தள பக்கத்தில், "சில சந்திப்புகள் காலத்தால் அழியாதவை. நமது சூப்பர் ஸ்டாருடனான அழகான தருணத்தை 'கூலி' மற்றும் 'டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி' திரைப்படங்களின் வெற்றி மேலும் அழகாக்கியிருக்கின்றன" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
'டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி' படத்திற்கு பிறகு, சிம்ரன் நல்ல கதைகளை தேர்வு செய்து நடித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. இந்த சந்திப்பு மரியாதை நிமித்தமாக அமைந்ததா அல்லது புதிய திரைப்பட வாய்ப்பு குறித்து பேசப்பட்டதா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.