முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






கூலியில் அமீர்கான் போல.. ‘ஜெயிலர் 2’ படத்தில் ஷாருக்கான்? ஆச்சரிய தகவல்..!

Advertiesment
ஜெயிலர் 2

Mahendran

, திங்கள், 1 டிசம்பர் 2025 (12:51 IST)
சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடித்துவரும் ஜெயிலர் படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தில் பிரபல பாலிவுட் நடிகர் ஷாருக்கான் சிறப்பு தோற்றத்தில் நடிக்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளன.
 
ஏற்கனவே ரஜினியின் முந்தைய படமான 'கூலி' திரைப்படத்தில் அமீர்கான் சிறப்பு தோற்றத்தில் நடித்திருந்த நிலையில், அந்த படம் இந்தியில் நல்ல வரவேற்பு பெற்றது. இந்த நிலையில், அதேபோல் 'ஜெயிலர் 2' படத்தை இந்தியில் ஹிட் ஆக வேண்டும் என்பதற்காக ஷாருக்கானுக்கு ஒரு சின்ன கேரக்டர் இயக்குனர் நெல்சன் வைத்திருப்பதாகவும், அவரிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டு வருவதாகவும், ஷாருக்கானும் இந்த படத்தில் சிறப்பு தோற்றத்தில் நடிக்க ஒப்புக்கொள்வார் என்றும் கூறப்படுகிறது.
 
ஏற்கனவே இந்த படத்தில் சிவராஜ்குமார், மிதுன் சக்கரவர்த்தி, விஜய் சேதுபதி உள்ளிட்டோர் சிறப்பு தோற்றத்தில் நடிப்பதாக செய்திகள் வெளியான நிலையில், தற்போது இந்த பட்டியலில் ஷாருக்கான் இணைகிறார்.
 
அனிருத் இசையில் சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் உருவாகி வரும் இந்த படத்தில் ரஜினிகாந்த், எஸ்.ஜே. சூர்யா, ரம்யா கிருஷ்ணன், யோகி பாபு உள்பட பலர் நடித்து வருகின்றனர் என்பதும், இந்த படம் அடுத்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் வெளியாக உள்ளது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

அபிஷேக் பச்சனுடனான பிரிவு! வேறொரு திருமணம்.. கரீஷ்மா கபூர் முதலிரவில் நடந்த மோசமான சம்பவம்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos