ரஜினியின் பிறந்தநாளில் வெளியாகும் ஜெயிலர் 2 க்ளிம்ப்ஸ் வீடியோ!

நெல்சன்
, வெள்ளி, 28 நவம்பர் 2025 (14:44 IST)
தன்னுடைய 74 ஆவது வயதிலும் அடுத்த தலைமுறை நடிகர்களுக்கு இணையாக பிஸியாக நடித்து வருகிறார் ரஜினிகாந்த். கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு அவர் நடிப்பில் நெல்சன் இயக்கத்தில் உருவான ‘ஜெயிலர்’ திரைப்படம் 600 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்து பிளாக்பஸ்டர் ஹிட்டானது.

அதன் காரணமாக தற்போது அதன் இரண்டாம் பாகம் உருவாகி வருகிறது. சமீபத்தில் இந்த படத்தின் அறிமுக வீடியோ வெளியாகி இணையத்தில் வைரல் ஆனது. முதல் பாகத்தைப் போலவே இரண்டாம் பாகத்திலும் பல முன்னணி நடிகர்கள் நடிக்க உள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. படத்தில் எஸ் ஜே சூர்யா வில்லன் வேடத்தில் நடித்து வருவதாக சொல்லப்படுகிறது.

தெலுங்கு சினிமாவின் முன்னணி நடிகரும் ரஜினிகாந்தின் நண்பருமான பாலகிருஷ்ணா ஒரு முக்கிய வேடத்தில் நடிக்க உள்ளதாக சொல்லப்பட்டது. ஆனால் தன்னுடைய வேடம் மிகவும் சிறியதுதான் என்பதால் பாலைய்யா இந்த படத்தில் இருந்து விலகிவிட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. அதையடுத்துத் தற்போது விஜய் சேதுபதி இப்போது ஒரு சிறப்புத் தோற்றத்தில் இந்த படத்தில் நடிக்கிறார்.

கோவாவில் விறுவிறுப்பாக ஷூட்டிங் நடந்து வரும் நிலையில் வரும் டிசம்பர் 12 ஆம் தேதி ரஜினிகாந்தின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு ‘ஜெயிலர் 2’ படத்தின் க்ளிம்ப்ஸ் வீடியோ வெளியாகும் என சொல்லப்படுகிறது. படம் அடுத்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் ரிலீஸாகவுள்ளது.

