இன்னும் 100 ஜென்மங்கள் எடுத்தாலும் ரஜினிகாந்தாவே பிறக்க ஆசைப்படுகிறேன் – சூப்பர் ஸ்டார் நெகிழ்ச்சி!

தமிழ் சினிமாவின் சூப்பர் ஸ்டாராக கடந்த 45 ஆண்டுகளாக ரஜினிகாந்த் பாக்ஸ் ஆபிஸில் கலக்கி வருகிறார். இடையில் அவர் சில ஆண்டுகள் இடைவெளி எடுத்துக் கொண்டாலும் அவர் இடத்தை யாராலும் நிரப்ப முடியவில்லை. இப்போது அடுத்த தலைமுறை நடிகர்களான விஜய் மற்றும் அஜித் ஆகியோர் அவருக்குக் கடுமையான போட்டியைக் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர்.
ரஜினிகாந்தின் சினிமா வாழ்க்கை 1975 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15 ஆம் தேதி ரிலீஸான அபூர்வ ராகங்கள் என்ற திரைப்படத்தின் மூலம் தொடங்கியது. இந்த படத்தில் ரஜினிகாந்த் சிறிய வேடத்தில்தான் நடித்திருந்தார். அதன் பின்னர் தொடர்ந்து பாலச்சந்தர் இயக்கத்தில் நடித்து அடையாளம் பெற்று, வில்லனாகி, ஹீரோவாகி, சூப்பர் ஸ்டானார். இந்த ஆண்டு அவரின் ‘கூலி’ திரைப்படம் வெளியானது. அடுத்து ஜெயிலர் 2 உருவாக்கத்தில் உள்ளது.
இந்நிலையில் ரஜினிகாந்த் சினிமாவில் 50 ஆண்டுகள் நிறைவு செய்துள்ளதை அடுத்து அவருக்கு கோவா சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது அளிக்கப்பட்டது. அப்போது நெகிழ்ச்சியாகப் பேசிய ரஜினிகாந்த் ”நான் சினிமாவையும் நடிப்பையும் நேசிக்கிறேன். இன்னும் நூறு ஜென்மம் எடுத்தாலும் நடிகனாகவே, ரஜினிகாந்தாகவே பிறக்க விரும்புகிறேன். என்னை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கும் தமிழ் மக்களுக்கு நன்றி’ எனக் கூறியுள்ளார்.