ஜெயிலர் 2 படத்தில் இணைந்தாரா சந்தானம்?... இணையத்தில் பரவும் தகவல்!

நெல்சன்

vinoth

, வியாழன், 30 அக்டோபர் 2025 (09:00 IST)
தன்னுடைய 74 ஆவது வயதிலும் அடுத்த தலைமுறை நடிகர்களுக்கு இணையாக பிஸியாக நடித்து வருகிறார் ரஜினிகாந்த். கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு அவர் நடிப்பில் நெல்சன் இயக்கத்தில் உருவான ‘ஜெயிலர்’ திரைப்படம் 600 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்து பிளாக்பஸ்டர் ஹிட்டானது.

அதன் காரணமாக தற்போது அதன் இரண்டாம் பாகம் உருவாகி வருகிறது. சமீபத்தில் இந்த படத்தின் அறிமுக வீடியோ வெளியாகி இணையத்தில் வைரல் ஆனது. முதல் பாகத்தைப் போலவே இரண்டாம் பாகத்திலும் பல முன்னணி நடிகர்கள் நடிக்க உள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. இந்நிலையில் தெலுங்கு சினிமாவின் முன்னணி நடிகரும் ரஜினிகாந்தின் நண்பருமான பாலகிருஷ்ணா ஒரு முக்கிய வேடத்தில் நடிக்க உள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. எஸ் ஜே சூர்யா வில்லன் வேடத்தில் நடித்து வருவதாக சொல்லப்படுகிறது.

இந்நிலையில் தற்போது இந்த படத்தில் நடிகர் சந்தானமும் ஒரு முக்கிய வேடத்தில் நடித்து வருவதாக சொல்லப்படுகிறது. சமீபத்தில் அவர் ‘ஜெயிலர் 2’ ஷூட்டிங்கில் இணைந்துள்ளதாக தகவல் பரவி வருகிறது. ஏற்கனவே ரஜினியும் சந்தானமும் ‘எந்திரன்’ மற்றும்’லிங்கா’ ஆகிய படங்களில் இணைந்து நடித்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

