ரஜினி & கமல் இணையும் படத்தை இயக்கப் போவது லோகேஷ் இல்லையாம்… பிரபல இயக்குனரை டிக் அடித்த சூப்பர் ஸ்டார்!

தமிழ் சினிமாவில் கடந்த 50 ஆண்டுகளாக மிகப்பெரும் நடிகர்களாக வலம் வருபவர்கள் ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன். இருவரும் தங்கள் கெரியர் தொடக்கத்தில் ஒன்றாக இணைந்து இளமை ஊஞ்சலாடுகிறது, அவள் அப்படிதான் என பல படங்களில் நடித்திருந்தாலும் பின்னர் பிரிந்து தனித்தனி வழியில் பயணிக்க ஆரம்பித்தனர். அதன் பின்னர் 45 ஆண்டுகளாக இருவரும் இணைந்து நடிக்கவில்லை.
ஆனால் அவர்கள் மீண்டும் இணைந்து ஒரு படம் நடிக்கவேண்டும் என்பது தமிழ் சினிமா ரசிகர்களின் தீராத ஆசையாக இருந்தது. இந்நிலையில் ரஜினிகாந்த் - கமல்ஹாசன் இணைந்து நீண்ட காலம் கழித்து படம் நடிக்கப் போவதாக செய்திகள் வெளியான நிலையில் ‘கமலுடன் இணைந்து நடிக்க ஆசை உள்ளது. ஆனால் நல்ல கதையும் இயக்குனரும் அமையவேண்டும்’ எனக் கூறியுள்ளார் ரஜினிகாந்த்.
இந்த படத்தை லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்குவார் என சொல்லப்பட்ட நிலையில் தற்போது வேறு விதமான தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த படத்துக்காக லோகேஷ் சொன்ன கதையில் ரஜினிக்குத் திருப்தி இல்லையாம். இதற்கிடையில் நெல்சன் சொன்ன கதை அவருக்குப் பிடித்துப் போக அவர் இயக்கத்திலேயே நடிக்க முடிவு செய்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.