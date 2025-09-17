முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
மீண்டும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நடிகர் ரோபோ சங்கர்!

ரோபோ சங்கர்

Siva

, புதன், 17 செப்டம்பர் 2025 (19:14 IST)
பிரபல காமெடி நடிகரான ரோபோ சங்கர், உடல்நலக் குறைவு காரணமாக மீண்டும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
 
கடந்த ஆண்டில் மஞ்சள் காமாலை நோயால் பாதிக்கப்பட்டு, உடல் எடையை கணிசமாக குறைந்து மிகவும் மோசமான நிலைக்கு சென்றார். பின்னர், முறையான சிகிச்சைக்கு பிறகு அவர் குணமடைந்து பழைய நிலைக்கு திரும்பினார்.
 
சமீபத்தில், மீண்டும் உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டதால், அவர் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார். அவரது உடல்நலம் குறித்த முழுமையான விவரங்கள் இன்னும் வெளியாகவில்லை. விரைவில், மருத்துவமனை நிர்வாகம் இது குறித்த அறிக்கையை வெளியிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
