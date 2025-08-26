முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ரஜினியை இயக்குகிறாரா ‘கல்கி’ பட இயக்குனர் நாக் அஸ்வின்?

Advertiesment
ரஜினிகாந்த்

vinoth

, செவ்வாய், 26 ஆகஸ்ட் 2025 (11:21 IST)
74 வயதிலும் தனது அடுத்த தலைமுறை நடிகர்களுக்கு இணையாக சுறுசுறுப்பாக அடுத்தடுத்து படங்களில் நடித்து வருகிறார் சூப்பர் ஸ்டார் நடிகர். அவர், லோகேஷ் கனகராஜின் இயக்கத்தில் நடித்த ‘கூலி’ திரைப்படம் சில நாட்களுக்கு முன்னர் ரிலீஸாகி கலவையான விமர்சனங்களையும், நல்ல வசூலையும் பெற்றது.

அதன் பின்னர் அடுத்த ஆண்டு நெல்சன் இயக்கத்தில் உருவாகும் “ஜெயிலர் 2” படத்தில் நடித்து வருகிறார்.  இந்த படம் இறுதிக் கட்டத்தில் உள்ளது. இதற்கடுத்து ரஜினி யார் இயக்கத்தில் நடிக்கப் போகிறார் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இது சமம்ந்தமாக நிறைய இயக்குனர்கள் ரஜினியை சந்தித்துக் கதை சொல்லி வருகின்றனர்.

அதன் இறுதிப் பட்டியலில் இயக்குனர்கள் ஹெச் வினோத் ,விவேக் ஆத்ரேயா மற்றும் நித்திலன் சுவாமிநாதன் ஆகியோர் உள்ளதாக சொல்லபப்ட்டது. இந்நிலையில் தற்போது ‘நடிகையர் திலகம்’ மற்றும் ‘கல்கி’ ஆகிய படங்களை இயக்கிய நாக் அஸ்வின் ரஜினியை சந்தித்துக் கதை சொல்லியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.  அவர் சொன்ன கதை ரஜினிக்குப் பிடித்துள்ளதாகவும் அதனால் முழு திரைக்கதையோடு வருமாறு கூறியுள்ளதாகவும் சொல்லப்படுகிறது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஓடிடியிலாவது எடுபடுமா விஜய் தேவரகொண்டாவின் ‘கிங்டம்’?... ஸ்ட்ரீமிங் தேதி இதுதான்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos