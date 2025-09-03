முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






திரைப்பட துறைக்கு வருகிறார் இன்பநிதி.. முதல் படமே தனுஷ் படம் தான்..!

Advertiesment
தனுஷ்

Mahendran

, புதன், 3 செப்டம்பர் 2025 (19:21 IST)
நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'இட்லி கடை' திரைப்படத்தை, உதயநிதி ஸ்டாலினின் ரெட் ஜெயன்ட் மூவிஸ் நிறுவனம் இன்பநிதி பெயரில் வெளியிட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதன் மூலம், இன்பநிதி திரைப்பட தயாரிப்பு பணிகளிலும் ஈடுபட உள்ளதாக தெரிகிறது.
 
திரைப்பட விநியோகம் மற்றும் தயாரிப்பு என இரு துறைகளிலும் இன்பநிதி களமிறங்குவது, அரசியல் மற்றும் சினிமா வட்டாரங்களில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகிறது.  'இட்லி கடை' படத்தின் விநியோக உரிமையை பெற்ற ரெட் ஜெயன்ட் மூவிஸ், வழக்கமாக உதயநிதி ஸ்டாலின் பெயரில் வெளியிடும் படங்களை, முதன்முறையாக இன்பநிதி பெயரில் வெளியிடுகிறது.
 
இந்த அறிவிப்பு, திரையுலகிலும், அரசியல் அரங்கிலும் ஒரு புதிய விவாதத்தை தொடங்கியுள்ளது. தனுஷின் இந்தப் படம், இன்பநிதியின் சினிமா பயணத்திற்கு ஒரு தொடக்கமாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளவில்லை.. வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம்.. பிரபல சீரியல் நடிகை

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos