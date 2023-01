ஏ.ஆர்.ரஹ்மானுக்கு வாழ்த்துகள் கூறிய 'துணிவு' பட தயாரிப்பாளர்

Here’s wishing the musical maestro, @arrahman ji a very #HappyBirthday! On the music maverick’s birthday today, here’s a video to celebrate with! #TumBhiRaahi by the legend himselfhttps://t.co/ooTHJsBTa4#JanhviKapoor @sunnykaushal89 @arrahman #SugamMehta @Javedakhtarjadu