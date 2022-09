இன்று ''ராட்சச மாமனே'' தினம்--- பொன்னியின் செல்வன் படக்குழு அறிவிப்பு

You say it's Tuesday. We say it's Vibe to 'Ratchasa Maamaney' ~ 'Rakshas Mama Re' ~ 'Raachasa Maavaya' ~ 'Rakshasa Maamane' day!



Lyric video - out today at 6 PM!#PS1 #PonniyinSelvan #ManiRatnam @arrahman @madrastalkies_ @LycaProductions @Tipsofficial @tipsmusicsouth pic.twitter.com/AqfRgp5sXe