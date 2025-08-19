முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
பா ரஞ்சித்தின் அடுத்த படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!

#Thandakaaranyam

vinoth

, செவ்வாய், 19 ஆகஸ்ட் 2025 (08:56 IST)
தமிழ் சினிமாவின் முன்னனி இயக்குனர் பா.ரஞ்சித் கடந்த 2012 ஆம் ஆண்டு வெளியான  அட்டகத்தி என்ற படத்தின் மூலம் இயக்குனராக அறிமுகமானார். இப்படத்தை அடுத்து, மெட்ராஸ், சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி நடிப்பில் கபாலி, காலா ஆகிய படங்களை அடுத்து, ஆர்யாவுடன் சட்பட்டா பரம்பரை, நட்சத்திரம் நகர்கிறது போன்ற படங்களை இயக்கினார்.

இந்த நிலையில்,  நீலம் புரடெக்சன் என்ற நிறுவனத்தைத் தொடங்கி அவர் தொடர்சியாகப் படங்களைத் தயாரித்தும் வருகிறார். அந்த வரிசையில், தினேஷ் மற்றும் கலையரசன் நடிப்பில், ஆதிரை இயக்கியுள்ள ‘தண்டகாரண்யம்’ என்ற படத்தைத் தயாரித்து வருகிறார்.  இந்த படத்துக்கு ஜஸ்டின் பிரபாகரன் இசையமைத்துள்ளார்.

இந்த படத்தின் தயாரிப்புப் பணிகள் முடிந்தாலும் ரிலீஸாகாமல் தாமதமாகிக் கொண்டே சென்றது. இந்நிலையில் சமீபத்தில் சென்சார் செய்யப்பட்டுள்ள இந்த படம் UA சான்றிதழ் பெற்றது. இதையடுத்து படம் செப்டம்பர் 19 ஆம் தேதி ரிலீஸ் ஆகும் என படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

