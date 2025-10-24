முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






இந்தியாவின் முதல் வறுமையில்லாத மாநிலம்.. முதல்வர் பெருமிதம்..!

Advertiesment
கேரளா

Mahendran

, வெள்ளி, 24 அக்டோபர் 2025 (11:54 IST)
கேரளா தோன்றிய தினமான நவம்பர் 1 அன்று, அம்மாநிலத்தை வறுமையற்ற மாநிலமாக முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கவுள்ளார்.
 
திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள மத்திய மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்த விழாவில், பிரபல நடிகர்களும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுமான கமல்ஹாசன், மம்மூட்டி, மோகன்லால் ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்துகொள்கின்றனர். எதிர்க்கட்சி தலைவருக்கும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்தச் சாதனை குறித்து பேசிய உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் எம்.பி. ராஜேஷ் மற்றும் கல்வி அமைச்சர் வி. சிவன்குட்டி, "தீவிர வறுமையை ஒழித்ததன் மூலம், கேரளா இந்த இலக்கை அடைந்த நாட்டின் முதல் மாநிலம் மற்றும் உலகிலேயே இரண்டாவது பிராந்தியம் என்ற பெருமையைப் பெறுகிறது" என்று தெரிவித்தனர்.
 
தீவிர வறுமை என்பது உணவு, இருப்பிடம், கல்வி போன்ற அடிப்படை தேவைகளைக்கூட பூர்த்தி செய்ய முடியாத நிலையை குறிக்கிறது. உலக வங்கி இதை ஒரு நாளைக்கு ஒரு நபருக்கு ரூ.180க்கும் குறைவான செலவில் வாழ்வது என வரையறுக்கிறது. இந்த சாதனையை முன்னிட்டு, மாநிலம் முழுவதும் உள்ள உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

கல்வி துறைக்கு படித்த அமைச்சர் வேண்டும்: மத்திய அமைச்சர் சுரேஷ் கோபி பேச்சால் சர்ச்சை..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos