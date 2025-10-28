முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






எல்லாமே போலி.. நம்ப வேண்டாம்.. இயக்குனர் பா ரஞ்சித் எச்சரிக்கை..!

Advertiesment
பா. ரஞ்சித்

Mahendran

, செவ்வாய், 28 அக்டோபர் 2025 (18:00 IST)
இயக்குநர் பா. ரஞ்சித் நடத்தி வரும் 'நீலம் புரொடக்சன்ஸ்' நிறுவனத்தின் பெயரில் போலியான ஆடிஷன் அழைப்புகள் விடுக்கப்பட்டு மோசடி நடப்பது தொடர்பாக அந்நிறுவனம் முக்கிய எச்சரிக்கை அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
 
நீலம் நிறுவனத்தின் பெயரையும் அதன் அமைப்புகளையும் பயன்படுத்தி, சில அங்கீகாரம் இல்லாத நபர்கள் பொய்யான ஆடிஷன் அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு பணம் பறிக்க முயல்வது கவனத்திற்கு வந்துள்ளதாக அந்நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
 
நீலம் புரொடக்சன்ஸ் எந்தவொரு நடிகர் தேர்வுக்காகவும் பணம் அல்லது கட்டணம் எதையும் கோருவதில்லை. அனைத்து உண்மையான ஆடிஷன் அறிவிப்புகளும் அதிகாரப்பூர்வ சமூக ஊடகப் பக்கங்கள் மூலம் மட்டுமே வெளியிடப்படும். 
 
எனவே, நடிக்கும் வாய்ப்பு தேடும் கலைஞர்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என்றும், சந்தேகத்திற்கிடமான அழைப்புகள் குறித்து உடனடியாகப் புகாரளிக்குமாறும் நீலம் நிறுவனம் வலியுறுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

திவ்யபாரதியின் லேட்டஸ்ட் கார்ஜியஸ் க்ளிக்ஸ்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos