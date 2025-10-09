முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மாரி செல்வராஜ் - இன்பநிதி' படத்தின் படப்பிடிப்பு தள்ளிப்போகிறதா? என்ன காரணம்?

Advertiesment
மாரி செல்வராஜ்

Siva

, வியாழன், 9 அக்டோபர் 2025 (16:13 IST)
துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மகனான இன்பநதி, மாரி செல்வராஜ் இயக்கும் படத்தில் நடிக்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், தற்போது இந்தத் திட்டம் இன்னும் சில ஆண்டுகளுக்குத் தள்ளி போய் உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
 
மாரி செல்வராஜ் தற்போதுதான் 'பைசன்' என்ற படத்தை எடுத்து முடித்திருக்கிறார். இதனை அடுத்து அவர் தனுஷ் நடிக்கும் ஒரு படத்தை இயக்க இருப்பதாகவும், இந்த படத்தை முடிக்க அவருக்கு குறைந்தது ஒரு ஆண்டு ஆகும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
 
 இந்தக் படத்தை முடித்துவிட்டுத்தான் அவர் இன்பநதி படத்தின் படப்பிடிப்பை தொடங்குவார் என்றும், எனவே மாரி செல்வராஜ் - இன்பநிதி  படம் வெளியாக இன்னும் கிட்டத்தட்ட இரண்டு ஆண்டுகள் ஆகும் என்றும் கூறப்பட்டு வருகிறது.
 
இந்த நிலையில் தனுஷ் - மாரி செல்வராஜ் படத்தின் படப்பிடிப்பு பெரும்பாலும் காடுகளில் படமாக்கப்பட இருப்பதாகவும், இதற்காக அரசின் அனுமதிக்கு விண்ணப்பித்து இருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
 
Edited by Siva
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

கரூர் சம்பவ காட்சிகள் ‘ஜனநாயகன்’ படத்தில் வருகிறதா? தீயாய் பரவும் வதந்திகள்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos