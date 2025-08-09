முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
இயக்குனர் ஆகும் நடிகர் கென் கருணாஸ்!

வெற்றிமாறன்

vinoth

, சனி, 9 ஆகஸ்ட் 2025 (08:10 IST)
நடிகர் கருணாஸின் மகனான கென்-ஐ தன்னுடைய அசுரன் திரைப்படம் மூலமாக நடிகராக அறிமுகப்படுத்தி பெரிய அங்கீகாரத்தைப் பெற்றுத்தந்தார் இயக்குனர் வெற்றிமாறன். அதன் பின்னர் அவர் சில படங்களில் நடித்தாலும் மீண்டும் வெற்றிமாறனின் விடுதலை 2 திரைப்படம் அவருக்குப் பாராட்டுகளைப் பெற்றுத்தந்துள்ளது.

மேலும் கென் கருணாஸ் வெற்றிமாறனோடு அதிக நேரம் செலவிட்டு அவருக்கு ஒரு உதவி இயக்குனர் போல பணியாற்றி வருவதாகவும் சொல்லப்பட்டது. இந்நிலையில் இப்போது கென் ஒரு படத்தை இயக்க தயாராகி வருவதாக சொல்லப்படுகிறது.

இந்த படத்தைக் கருணாஸ் தன்னுடைய தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் மூலம் தயாரிக்கவுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. மேலும் இந்த படத்தில் கென் நடிக்கவில்லை என்றும் இயக்குனராக மட்டுமே பணியாற்ற உள்ளதாகவும் தகவ்ல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

